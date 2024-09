Introduzione

Sono diversi gli stop previsti questo mese per treni, aerei, mezzi pubblici, metropolitana ATM e trasporti merci. Diverse le date da segnare in agenda: si va dalla serrata del 5 settembre per le imprese che svolgono attività di trasporto merci al giorno nero per i viaggi in aereo di sabato 7 settembre. Da segnalare anche lo sciopero di coloro che svolgono l’attività ferroviaria di trasporto passeggeri, capitreno e macchinisti di Trenitalia e Trenitalia-Tper, che potrebbe condizionare gli spostamenti in treno nella giornata di domenica 8 settembre.

Coinvolte anche le compagnie di trasporto pubblico locale: le giornate da segnalare sono il 9 settembre; il 19 settembre (a Bologna); il 20 settembre (a Milano e a Palermo) e infine il 30 settembre, quando si fermeranno i lavoratori di Trenord.