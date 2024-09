Prato, 82enne uccide il marito malato di Alzheimer e poi tenta il suicidio

L'anziana donna può avere agito in un momento di esasperazione

Sul fatto stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla procura, che ha aperto un fascicolo. Non sono ancora evidenti i motivi che hanno scatenato il gesto della donna, ma dalle prime ricostruzioni è considerato plausibile che la violenza improvvisa sia frutto dell'esasperazione della donna per le condizioni di grave malattia del marito e le questioni legate all'assistenza sanitaria del paziente in circostanze come queste. L'82enne è in arresto con l'accusa di omicidio volontario per la morte del marito malato di Alzheimer.