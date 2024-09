Roma, uccide a coltellate il fratello: arrestata donna di 65 anni

Ferito anche il secondo fratello, intervenuto tra la vittima e la sorella per fermare l'attacco. La madre dei tre, 90enne, si trovava in un'altra stanza, ignara di ciò che stava accadendo

Un litigio tra fratelli si è trasformato in tragedia, quando una donna affetta da problemi psichici ha accoltellato e ucciso il fratello di 67 anni. È accaduto nella serata di domenica 29 settembre a Ciampino, in provincia di Roma. La donna, al culmine della lite, avrebbe colpito con diverse coltellate all'addome l'uomo, Pasquale Tufano, ferendo anche l'altro fratello di 60 anni che era intervenuto per fermare l'attacco. La madre dei tre, 90enne, si trovava in un’altra stanza, ignara del dramma che si stava consumando.

Sul posto sono intervenuti i militari della tenenza di Ciampino e dei colleghi della Compagnia di Castel Gandolfo. I carabinieri hanno provveduto a fermare la donna, ora accusata di omicidio.