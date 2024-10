Milano Wine Week 2024: date, programma, ospiti ed eventi

È tutto pronto per la Wine Week, nove giorni di masterclass, banchi d’assaggio, party, eventi diffusi in città e walk-around tasting. La manifestazione è arrivata alla settima edizione e quest’anno si pone l’obiettivo di rinnovare un mondo spesso relegato nella tradizione parlando non solo ai professionisti e ai wine lover, ma anche e soprattutto alle nuove generazioni di consumatori. (LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO)

La trasformazione per il settore

L’evento vuole essere punto di riferimento per l’innovazione, la comunicazione e l’ospitalità in un momento di grande trasformazione per il settore in cui le nuove generazioni sembrano poco interessate al vino. Tra le novità annunciate quest’anno l’Enoteca Milano Wine Week si sposta a i Dazi dell’Arco della Pace per nove giorni, ospitando un’area di degustazione interattiva e tecnologica e un calendario di iniziative pensate anche per i meno esperti. Qui i visitatori potranno anche incontrare i produttori attraverso esperienze come i Tavoli dei Vignaioli e scoprire nuovi itinerari di degustazione con i Walk-Around Tasting.