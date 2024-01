La Sardegna di Vinodabere, una degustazione con 33 cantine e 140 vini

Saranno 33 le cantine partecipanti ed oltre 140 i vini in degustazione. La seconda edizione di “La Sardegna di Vinodabere”, testata giornalistica che dal dicembre del 2017, quando è stata fondata, promuove la cultura del bere, si annuncia come una nuova occasione per confrontarsi con la produzione enologica di un territorio unico. Dopo la prima edizione l’anno scorso, un nuovo evento a Roma che si svolgerà tra domenica 21 e lunedì 22 gennaio, con lo scopo di far conoscere innanzitutto le differenze di terrori, vitigni, e tradizioni all’interno dell’Isola attraverso l’incontro con i protagonisti del mondo enoico sardo, e poi per dare ancora maggiore visibilità a “La Guida ai Migliori Vini della Sardegna” giunta alla sesta edizione, pubblicata on line tra agosto e settembre 2023, che ha destato una grandissima attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.