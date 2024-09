L'omaggio di Igor Scalisi Palminteri alla Santuzza

Con la nuova opera di street art il muralista siciliano celebra la Santa patrona e protettrice di Palermo, ritraendola come simbolo di libertà femminile. Il lavoro arricchisce la galleria di murales in un quartiere periferico, lo Sperone, diventato negli anni un museo a cielo aperto.

Lo splendido dittico dal titolo "Rusulia" svetta tra due palazzoni tra la periferia e il mare di Palermo. E' l'omaggio che l'artista Igor Scalisi Palminteri ha dedicato a Santa Rosalia, la patrona di Palermo, nota come la "Santuzza", amatissima dai cittadini per aver liberato, secondo quanto narra la tradizione, la città dalla peste e di cui sono in corso le celebrazioni a 400 anni dal ritrovamento delle sue spoglie.

Era il 1624, l'anno in cui l'epidemia si diffuse seminando morte e distruzione e quando i resti della giovane devota - che diverrà santa - vennero trovati in una grotta di Monte Pellegrino si decise di portarli in processione per la città. Quel giorno il contagio si fermò. La grotta sulla montagna che domina il golfo di Palermo è diventato un santuario meta di pellegrinaggio, ogni anno con migliaia di persone. Altrettanti sono i curiosi che invece dall'altra parte della città si recano a visitare quell'inconsueto museo a cielo aperto che è diventato il quartiere Sperone, grazie agli interventi di artisti siciliani e internazionali che, dipingendo come fossero tele le pareti scrostate delle anonime palazzine, hanno voluto dare il proprio contributo per sollevare l'attenzione sulla necessità di riqualificare le periferie e dando una vita ad una rinascita che non è solo artistica ed estetica. Una galleria che ora si arricchisce dell'immagine di Santa Rosalia, ritratta in chiave contemporanea, come una donna che si ribella alle costrizioni sociali e diventa simbolo universale di libertà femminile e di lotta contro gli stereotipi imposti dalla società. Il gesto della Santa, che nel XII secolo rifiutò un matrimonio combinato e si ritirò in eremitaggio sul Monte Pellegrino, è visto dall'artista come un atto di grande forza e indipendenza, esempio di autodeterminazione di grande attualità.

Chi è Igor Scalisi Palminteri

Palermitano, classe 1973, è un artista noto per le innumerevoli opere tra cui i ritratti dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi nelle stragi del 1992 e di Fratel Biagio, il missionario laico che ha dedicato la vita ad aiutare gli ultimi, vivendo come loro. Di sè dice:“Io sono un pittore di quartiere. Il mio lavoro si è spostato dallo studio alla strada quasi per caso, assumendo la connotazione del neo-muralismo. Quello che faccio è il frutto del mio percorso di vita, dall’incontro con i frati Cappuccini agli anni trascorsi all’Accademia di Belle Arti e al lavoro svolto con i bambini e le bambine con cui ho dipinto i primi muri. Le mie radici sono nella strada. La mia visione dell’arte ha un approccio sociale, i luoghi fragili mi attraggono. Le opere che ho realizzato si legano sempre a ciò che succede attorno a un muro, che non è fatto solo di mattoni ma anche di persone.” Qui alcune delle sue opere che hanno arricchito Palermo (e non solo): https://www.igorscalisipalminteri.it/artista-streetart-palermo-works/

La genesi della nuova opera "Rusulia"

“A volte penso che ogni quartiere dovrebbe avere una Santa Rosalia - dice Igor Scalisi Palminteri - Per ognuno di noi, per ogni palermitana e per ogni palermitano, Santa Rosalia rappresenta qualcosa di personale. Probabilmente ognuno di noi le attribuisce un significato diverso, intimo, e il significato che ho dato io dipingendo Santa Rosalia allo Sperone è l’immaginare una donna che si allontana e rifiuta gli stereotipi, una donna che vive liberamente, che pensa liberamente, che si veste liberamente, che agisce liberamente, in una società che la costringe invece sempre dentro alla violenza e la imprigiona dentro la gabbia degli stereotipi”.

Le immagini sono di Francesco Catalano per Street Art Cities

Il montaggio del video è di Antonio Macaluso per. VediPalermo