L'Amerigo Vespucci e Villaggio Italia in viaggio verso l'Australia

La nave Amerigo Vespucci è in viaggio verso l’Australia. Il prossimo 3 ottobre raggiungerà, per la prima volta nella sua storia, la città di Darwin, 24esima tappa del Tour Mondiale iniziato da Genova a luglio 2023, e ci resterà fino al 7 ottobre. Nella tappa australiana lo storico veliero (forte dei suoi 93 anni di vita) emblema della Marina Militare e ambasciatore del Made in Italy nel mondo, sarà nuovamente affiancato dal Villaggio Italia, l’“Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane che offre ai visitatori un'esperienza unica per conoscere la bellezza dell'Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica, il food, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica.

La cerimonia inaugurale La cerimonia inaugurale del Villaggio Italia a Darwin si terrà sabato 5 ottobre. Interverranno il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, l’Ambasciatore d’Italia in Australia Paolo Crudele, il Presidente di Difesa Servizi Gioacchino Alfano, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di nave Amerigo Vespucci, autorità civili e militari australiane. A rappresentare la Marina Militare l’Ammiraglio Ispettore Capo Pietro Covino. A Darwin saranno presenti anche i paracadutisti del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano che stenderanno nel cielo la Bandiera italiana e quella australiana e la Fanfara del 8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” che si esibirà per tutti e cinque i giorni di sosta, sia al Villaggio Italia che in giro per la città di Darwin. vedi anche L'Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo