E la prossima settimana? Si prospetta una breve rimonta dell'alta pressione: il tempo dovrebbe essere maggiormente stabile ma non a lungo. Secondo le previsioni, infatti, l’avvio del mese di ottobre potrebbe far registrare una nuova possibile fase di maltempo per l'Italia, anche in virtù del flusso atlantico che dovrebbe portare nuove perturbazioni sul Mediterraneo