Strage a Nuoro, chi era Roberto Gleboni: cosa sappiamo

L'uomo, 52enne, che questa mattina ha ucciso la moglie e la figlia e ferito gli altri due figli, la madre e il vicino, era incensurato, deteneva regolarmente una pistola calibro 7,65 e non aveva precedenti di violenza tra le mura domestiche. Secondo la ricostruzione della dinamica fatta dalla Procura di Nuoro insieme alla Questura e al Comando provinciale dei carabinieri, ha aperto il fuoco alle 7 del mattino in casa, poi ha sparato al vicino e infine a sua madre, prima di togliersi la vita

Incensurato, senza precedenti di violenza in casa e con una pistola detenuta legalmente. Questo è quello che emerge su Roberto Gleboni, che questa mattina a Nuoro ha ucciso la moglie Maria Giuseppina Massetti e la figlia 25enne Martina. In gravissime condizioni il figlio di 10 anni, come fa sapere il reparto di Rianimazione del San Francesco di Nuoro, ma sono feriti anche l’altro figlio di 14 anni, il padrone di casa e vicino Paolo Sanna, incontrato casualmente sul pianerottolo, e la madre Maria Esterina Riccardi.

La dinamica

Secondo la ricostruzione ufficiale dalla Procura del capoluogo barbaricino, fatta assieme alla Questura e al Comando provinciale dei carabinieri, il 52enne operaio forestale aveva una pistola calibro 7,65 detenuta regolarmente nella sua abitazione di via Ichnusa 5 nel capoluogo nuorese. Alle 7 del mattino Gleboni ha aperto il fuoco prima contro gli altri membri della famiglia e poi contro Sanna, incontrato casualmente sul pianerottolo e ora ricoverato in gravi condizioni. Successivamente ha raggiunto via Gonario Pinna, dove abita la madre: entrato in casa, le ha sparato e poi si è tolto la vita. Per le indagini sono intervenuti i Sostituti Procuratori Riccardo Belfiori e Sandra Piccicuto della Procura della Repubblica di Nuoro assieme a polizia e carabinieri. Anche le indagini dirette dalla Procura di Nuoro sono state affidate congiuntamente a carabinieri e polizia.