Sciopero aeroporti oggi 24 settembre: orari e voli garantiti

Oggi, martedì 24 settembre 2024, è in corso uno sciopero del trasporto aereo che potrebbe avere ripercussioni sui voli programmati in tutta Italia. La protesta coinvolge principalmente il personale degli addetti all'handling e alla vigilanza di alcuni importanti scali aeroportuali, tra cui Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Venezia. Inoltre, lo sciopero interessa anche il personale di volo di Wizz Air Malta Limited e ha ripercussioni sui voli di altre compagnie, come Ita Airways che ha già cancellato 28 voli nazionali e internazionali, di cui 26 previsti per la giornata di oggi.

I motivi dello sciopero e gli aeroporti interessati



Lo sciopero odierno, che durerà 24 ore, è stato indetto da diversi sindacati, sia di base che confederali, per richiedere migliori condizioni lavorative e contrattuali per i dipendenti aeroportuali, e in particolare per i lavoratori del settore handling e gestione. Tra i principali scali coinvolti troviamo l’aeroporto di Venezia, dove i lavoratori di GH e Ivri Vigilanza sono in protesta, e Milano Malpensa, dove lo sciopero riguarda i dipendenti di Ags Handling, Sirport global service e il personale di Sea, Airport Handling, Swissport e Aviapartner. Anche l’aeroporto di Bologna è interessato, con una protesta che coinvolge le aziende di handling e gestione dello scalo. A Milano Linate lo sciopero include anche il personale di Sea, Airport Handling, Swissport e Aviapartner, con ripercussioni rilevanti sui voli. L’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e Roma Fiumicino sono coinvolti dallo sciopero di Ags Handling e Alha Airport, mentre a Olbia protestano i dipendenti Geasar.



Durata dello sciopero



Nella maggior parte degli aeroporti italiani coinvolti, lo sciopero durerà 24 ore, fino alle 23.59 di oggi. All’aeroporto di Bologna Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti UgL TA hanno organizzato un presidio davanti all’ingresso principale al primo piano dell’aerostazione dalle 12 alle 14.



Voli cancellati da Ita Airways



Ita Airways ha comunicato che, a causa dello sciopero, 28 voli tra nazionali e internazionali sono stati cancellati, di cui 26 programmati proprio per oggi, martedì 24 settembre. La compagnia aerea invita i passeggeri a verificare lo stato dei propri voli prima di recarsi in aeroporto, per evitare ulteriori disagi.



Voli garantiti e fasce orarie protette



L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ricorda che, nonostante lo sciopero, vi sono delle fasce orarie protette durante le quali i voli devono essere garantiti. Queste fasce sono dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Per maggiori informazioni sull’operatività dei voli, i passeggeri possono contattare direttamente le compagnie aeree.



