L’addio a Paola Marella, chiesa gremita per i funerali: "Eri la luce"

L’ultimo saluto in una chiesa gremita di gente. A Milano, nella chiesa di San Marco, nel quartiere Brera, si sono svolti lunedì 23 settembre i funerali di Paola Marella, architetto e volto televisivo. Davanti alla bara sulla quale è stata apposta una composizione di fiori bianchi, accanto ai familiari e agli amici più stretti sedevano il figlio Nicola e il marito Domenico, che ha voluto ricordarla con un messaggio: "Paola è stata la luce degli amici, della sua Milano, di molta gente che non la conosceva. Faceva un lavoro normale", l'agente immobiliare. "Quando ha cominciato era una professione un po' così, che lei ha nobilitato con la sua professionalità. Poi è entrata in televisione, era il suo posto. Era solare, un'amica per tutti, un supporto, sempre presente. La sua luce resta, non dimenticatela".