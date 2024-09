Donna morta Lavagno, vicini sentirono litigi. Si indaga su dinamica

Un donna di 58 anni trovata uccisa a colpi d'arma da fuoco, nella cucina di casa, e accanto a lei il figlio di 15enne, ferito e in gravissime condizioni. E' ancora un rebus la ricostruzione di quello che i Carabinieri definiscono "un dramma familiare" che ha scosso la frazione di Vago di Lavagno, in provincia di Verona. Quando l'allarme è stato dato dagli abitanti di via Galilei per la donna, Alessandra Spiazzi, 58 anni, non c'era già più nulla da fare. Un scena terribile quella che si sono trovati davanti i soccorritori del 118, entrando per primi nell'abitazione: vicino al corpo della vittima c'era un ragazzino con ferite gravissime, in una pozza di sangue, il figlio di Alessandra Spiazzi. Cosa sia successo dentro quella cucina e quale sia stata la mano che impugnava l'arma e la successione dei colpi è ancora oggetto della ricostruzione cui stanno lavorando i Carabinieri del reparto operativo di Verona e il sostituto procuratore di Verona Paolo Sachar, che coordina l'indagine.