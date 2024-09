Verona, uccide la moglie e ferisce il figlio: fermato dai carabinieri

E' successo a Vago di Lavagno. Qui un uomo ha ucciso la moglie a colpi di arma da fuoco, ferendo poi gravemente il figlio, trasportato d'urgenza in ospedale con l'elicottero. La dinamica della tragedia è al vaglio degli inquirenti

Tragedia familiare a Vago di Lavagno, in provincia di Verona dove un uomo ha ucciso la moglie a colpi di arma da fuoco, ferendo poi gravemente il figlio, trasportato d'urgenza in ospedale con l'elicottero. L'uomo è stato fermato poco dopo la tragedia dai carabinieri, che una volta ricevuto l'allarme hanno transennato tutta la zona intorno alla casa in cui si è consumato l'omicidio. La dinamica dello stesso è attualmente al vaglio degli investigatori.