San Gennaro, a Napoli si è ripetuto prodigio scioglimento sangue

L'annuncio è stato dato alle 10 in punto dall'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ed è stato accolto da un lungo applauso dei tantissimi fedeli che già dalle prime ore del mattino si erano ritrovati nella Cattedrale per partecipare alla celebrazione

A Napoli, questa mattina, si è ripetuto il prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro , Vescovo Martire e Patrono di Napoli e della Campania. L’annuncio è stato dato alle 10 in punto dall'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ed è stato accolto da un lungo applauso dei tantissimi fedeli che già dalle prime ore del mattino si erano ritrovati nella Cattedrale per partecipare alla celebrazione .

La liquefazione prima della Celebrazione eucaristica

La liquefazione del sangue del santo Patrono di Napoli è avvenuta prima della Celebrazione eucaristica nel Duomo. Il sangue nell'ampolla, portata a spalla dai seminaristi fino all'altare maggiore della Cattedrale, si presentava già sciolto. La reliquia era stata posta sul Tronetto, dopo essere stata prelevata nella Cappella del Tesoro dal Cardinale, accompagnato dall'Abate, monsignor Vincenzo de Gregorio, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Presenti anche il principe Carlo di Borbone, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e l'attrice Marisa Laurito. La Cattedrale di Napoli è stata aperta questa mattina alle 7,30 e lo rimarrà fino a questa sera alle 21.

Il primo atto della giornata è stata la prima Messa celebrata dal parroco. Subito dopo, un seminarista ha letto "La passione di San Gennaro”.

Manfredi: “Aiutare i tanti che hanno bisogno”

"Cosa chiedo a San Gennaro? Sicuramente di proteggere la città, di guardare alle tante sofferenze ma anche di darci l'opportunità di crescere e di creare condizioni migliori di vita per tutti". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni per la festa di San Gennaro, in attesa del miracolo avvenuto questa mattina. “È quello che noi stiamo cercando di fare e mi auguro che questo percorso positivo possa proseguire e ci possa consentire di aiutare i tanti che hanno bisogno. Abbiamo tanti problemi ma anche tante opportunità, dobbiamo guardare a tutti, soprattutto alle persone che oggi sono in difficoltà, che hanno problemi di reddito, di casa, ma abbiamo la necessità di guardare in maniera positiva al futuro, di far crescere la città e creare opportunità per tutti”, ha aggiunto.

De Luca: “Creare lavoro e opportunità di vita”

"Ci auguriamo che ci sia in futuro un clima di maggiore serenità e solidarietà fra le persone, che si possa lavorare in pace per creare lavoro e opportunità di vita. E che ci sia vicinanza alla povera gente, e a quelli che soffrono”, ha riferito il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “È il momento - secondo De Luca - di ritrovare i valori della solidarietà. La Campania e Napoli devono cambiare con l'attività delle istituzioni, il Santo ci darà ispirazioni spirituali, ma il lavoro concreto lo devono fare quelli che hanno responsabilità, con molta tenacia".

Miracolo atteso tre volte l’anno

Il miracolo di San Gennaro è uno degli eventi religiosi più importanti nella città di Napoli, che ogni anno viene seguito ovunque da migliaia di fedeli. Il prodigio è atteso tre volte all'anno: il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre.