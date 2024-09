Ancora qualche ora e poi il caldo farà ritorno su gran parte del nostro Paese. Dopo quest’ondata di maltempo e l’anticipo di autunno le temperature torneranno infatti ad alzarsi, dopo essersi portate su valori ben inferiori alla media del periodo.

Secondo ilMeteo.it a partire da domani, venerdì 20 settembre, è previsto un cambiamento sostanziale: un progressivo aumento della pressione atmosferica favorirà il ritorno del sole e un deciso rialzo delle temperature. Saranno soprattutto le regioni del Centro e del Sud per prime a “beneficiare di questo nuovo scenario, con valori che potrebbero già raggiungere i 23-24° C. Questo cambiamento sarà il preludio ad un weekend in cui ci attendiamo un ulteriore aumento termico” (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO IN EMILIA-ROMAGNA).