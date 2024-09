Incidente sulla A15, morto l’ex Ad di Sisal Emilio Petrone

È l’imprenditore Emilio Petrone la vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sull’autostrada A15. Il manager 61enne, ex Amministratore delegato di Sisal e di Mooney, stando alle ricostruzioni degli inquirenti avrebbe perso il controllo del veicolo, un’auto di grossa cilindrata, andando a impattare improvvisamente contro il guardrail. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di mercoledì pomeriggio nel tratto autostradale tra Pontremoli (Massa Carrara) verso Berceto, nel Parmense. Per Petrone non c’è stato niente da fare: quando i soccorsi sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima

Emilio Petrone, 61 anni, era originario di Salerno ma risiedeva a Milano. L’uomo era noto nel mondo dell’imprenditoria in quanto ex Amministratore delegato di Sisal, azienda italiana che opera nel settore del gioco, e di Mooney, app che offre servizi per la mobilità. Ad oggi il manager lavorava nel Consiglio d'amministrazione di Pagani Automobili. Petrone era un grande appassionato di automobili. La sua carriera di manager è iniziata con Telecom Italia, Ferrero, Unilever e Sara Lee Corporation. Poi, nel 2011, arriva la nomina a presidente e amministratore delegato per Mattel e nel 2008 l’approdo in Sisal dove ha raggiunto l’importante traguardo del raddoppio del fatturato aziendale.