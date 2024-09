Federbeton, tornano le giornate "porte aperte" a settembre e ottobre

Tornano le giornate di “Porte Aperte” promosse da Federbeton Confindustria, la Federazione che rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo, per far conoscere alle comunità locali i materiali Made in Italy alla base delle costruzioni e l’impegno della filiera per la sostenibilità.

Nei mesi di settembre e ottobre cittadini, studenti e addetti ai lavori potranno visitare oltre una decina di impianti produttivi in diverse regioni italiane in modo da scoprirne il funzionamento, le innovazioni e i prodotti.

"La filiera rappresentata da Federbeton produce materiali unici, fondamentali per lo sviluppo socioeconomico del Paese. Cemento e calcestruzzo sono da sempre protagonisti delle costruzioni in Italia e in tutto il mondo - commenta Stefano Gallini, presidente di Federbeton -. Organizzare una manifestazione come il Porte Aperte è per noi un’occasione fondamentale per raccontare il lavoro che ci permette di fornire materiali sempre più performanti e sostenibili, contribuendo al raggiungimento degli obbiettivi europei di carbon neutrality nel 2050".

Per Gallini, soprattutto, il Porte Aperte "vuole essere il momento per condividere con la comunità l’impegno per la decarbonizzazione, una sfida che presuppone il contributo di tutte le componenti sistema Paese. Il supporto della comunità locale è indispensabile per far sì che le azioni siano efficaci e che gli sforzi dell’industria si traducano in risultati concreti".