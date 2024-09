Lido di Camaiore, auto investe 8 persone: due morti e sei feriti

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti il conducente della vettura, per circostanze ancora non chiare, ha centrato in pieno due giovani (sembra due turiste francesi) al semaforo uccidendole sul colpo. L'auto ha poi proseguito la sua folle corsa andandosi a schiantare contro un'altra macchina

Tragedia in Versilia dove, nel tardo pomeriggio di oggi, due ragazze sono morte dopo essere state travolte da un'auto a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Secondo quanto appreso sarebbero in totale otto le persone investite: una persona è stata portata all'ospedale Cisanello di Pisa, altre cinque sono in valutazione all'ospedale Versilia.