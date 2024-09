Bolzano, accoltella medico del reparto di psichiatria: fermato 57enne

"Si è trattato di un gravissimo episodio criminale, connotato da particolare, immotivata violenza, che solo per un caso fortuito non ha avuto ben più tragiche conseguenze - ha commentato il questore di Bolzano Paolo Sartori -. Episodi simili non possono essere tollerati: chi opera sul territorio al servizio della Comunità non può essere impunemente fatto oggetto di atti violenti di questo genere" ascolta articolo

Ha colpito un medico con un coltello da cucina. Diverse ferite alla schiena risultate, fortunatamente, superficiali. È successo nella serata di ieri nel reparto di psichiatria dell’Ospedale San Maurizio di Bolzano. Un 57enne, incensurato, in cura in passato nello stesso reparto, si è scagliato con un’arma da taglio contro uno dei dottori in servizio e, dopo aver abbandonato il coltello per terra, è scappato.

La denuncia Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, gli investigatori della Squadra mobile del capoluogo altoatesino hanno individuato e di rintracciato il responsabile del gesto. In Questura l'uomo ha ammesso il fatto senza tuttavia essere in grado di darne una giustificazione plausibile. Essendo trascorsa la flagranza e non sussistendo un concreto pericolo di fuga, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni volontarie aggravate dall'uso dell'arma. vedi anche Aggressioni a medici e infermieri, Schillaci: "Arresto in flagranza"

"Gravissimo episodio criminale" Il questore di Bolzano Paolo Sartori ha immediatamente attivato l'iter finalizzato all'emissione nei confronti dell'indagato di una misura di prevenzione personale. "Si è trattato di un gravissimo episodio criminale, connotato da particolare, immotivata violenza, che solo per un caso fortuito non ha avuto ben più tragiche conseguenze - ha evidenziato Sartori -. Episodi simili non possono essere tollerati: chi opera sul territorio al servizio della Comunità non può essere impunemente fatto oggetto di atti violenti di questo genere". vedi anche Aggressioni negli ospedali: le proposte per fermare le violenze