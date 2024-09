Per martedì 17 la situazione è destinata a rimanere pressoché immutata. La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o a tratti pure coperto: attese piogge al Nordest con temporali forti in Romagna. Al Centro ondizioni di maltempo via via più intenso sulle regioni adriatiche, nubi irregolari altrove. Al Sud maltempo su Puglia, alta Basilicata e Calabria, nubi irregolari con piovaschi alternati a schiarite altrove. Venti deboli