Traffico migranti, chiuse mille pagine social che promuovevano viaggi

Si tratta prevalentemente di account in uso a trafficanti attivi in Libia, ma anche in Egitto, Paese dal quale non si registrano partenze di navi ma da dove le organizzazioni gestiscono i viaggi dei migranti. Nei siti erano indicati il costo del viaggio - circa 4.600 euro a persona - le modalità di pagamento - tramite trasferimenti sui circuiti money transfer - e il tipo di viaggio garantito, ad esempio viaggi 'vip’

La polizia di Palermo ha chiuso 728 - e altre sono in corso di chiusura - tra pagine, gruppi e profili social che promuovevano viaggi illegali per i migranti, dalle coste nordafricane a quelle italiane. In alcuni casi, per attrarre nuove persone, offrivano prezzi scontati per donne e bambini, nonché veri e propri pacchetti viaggio per famiglie. Si tratta prevalentemente di account in uso a trafficanti attivi in Libia, ma anche in Egitto, Paese dal quale non si registrano partenze di navi ma da dove le organizzazioni gestiscono i viaggi dei migranti. Alla chiusura delle pagine si è arrivati con la collaborazione di Meta.