Treviso, mamma e figlia di 3 anni scomparse a Miane: ricerche in corso

Susanna Recchia, 45 anni, è sparita dalla sua casa nel Trevigiano insieme alle bambina. A dare l’allarme è stato il compagno, che non ha trovato nessuno nell’abitazione. La Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo per le persone scomparse e sono in corso le ricerche in tutta la provincia e nei territori limitrofi. Potrebbero essere a bordo di una Volkswagen Tiguan di colore bianco

Una donna di 45 anni, Susanna Recchia, è scomparsa dalla sua casa di Miane (Treviso) insieme alla figlia di 3 anni. Le loro tracce si sono perse venerdì sera, quando il compagno della donna è passato dall’abitazione per prendere la bambina ma non ho trovato nessuno. L’uomo, sabato mattina, si è rivolto al commissariato di polizia di Conegliano e ha segnalato la doppia scomparsa: la Prefettura di Treviso, dopo le verifiche, ha attivato il protocollo per le persone scomparse e sono in corso le ricerche in tutta la provincia e nei territori limitrofi.