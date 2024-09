Helen Comin muore dopo l'operazione estetica al seno: aveva 50 anni

L’operazione è stata effettuata in una clinica privata di Castelfranco Veneto, nonostante il ricovero d’urgenza in rianimazione. La donna non soffriva di particolari problemi di salute

Una donna di 50 anni, Helen Comin, è morta per un malore per i postumi di un’operazione estetica al seno, effettuata in una clinica privata di Castelfranco Veneto (Treviso), nonostante il ricovero d’urgenza in rianimazione. La donna, madre di 4 figli e residente a Cittadella (Padova), non soffriva di particolari problemi di salute. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del chirurgo e dell’anestesista della clinica, disponendo l’autopsia sul corpo della donna.