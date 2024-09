Isola d’Elba, trovato cadavere in decomposizione nel bosco

Ieri pomeriggio è stato ritrovato un cadavere in decomposizione all’Isola d’Elba nei pressi della Chiesina della Madonna della Neve a Lacona nel Comune di Capoliveri. Il corpo senza vita si trovava riverso in una radura circondata da rovi con indosso solo dei pantaloncini neri. Ancora non si conosce l'identità della persona ritrovata, ma vista la zona del ritrovamento potrebbe trattarsi Francesco Marchesani, l'uomo scomparso 6 giorni fa da Lacona dove operava come cuoco in una struttura alberghiera. Sul corpo ritrovato non sono stati riscontrati segni di violenza e, secondo alcune indiscrezioni, aveva indosso solo un paio di calzoncini. Marchesani, originario di Vasto, era residente da diversi anni a Firenze e lavorava come aiuto cuoco all'Hotel Giardino di Lacona (Capoliveri). Il suo cellulare risultava staccato.