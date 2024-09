65 anni di Mini: per festeggiare BMW ecco a Milano House of Mini

La suggestiva location in via Montenapoleone 12 è stata inaugurata ieri, 10 settembre 2024. L'idea è quella di celebrare il passato e il futuro del brand con un percorso iconografico che ripercorra la storia di Mini

Mini compie 65 anni. Per festeggiarla House of Bmw, a Milano in via Montenapoleone 12, è stata riallestita e trasformata in House of Mini, che potremmo definire un museo della storia di questo iconico marchio con un percorso iconografico che ne racconta il percorso che rimarrà disponibile al pubblico fino a venerdì 27 settembre.

"Mini è entrata nel portafoglio di prodotto del BMW Group nel 2001 - racconta Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato BMW Italia -, con un ruolo fondamentale: attrarre una clientela diversa, più giovane e trendsetter che ampliasse il nostro target di riferimento. Oggi abbiamo davanti sfide altrettanto importanti: conservare questa iconicità e proiettarla nel futuro per assicurarci che il brand continui a essere di successo e un punto di riferimento nel mercato dell’automobile e del lifestyle. E che continui a ispirare amore nella propria community di riferimento. Faremo tutto questo attraverso tre elementi fondamentali che hanno garantito il nostro successo attraverso le decadi: design, Innovazione, comunicazione".