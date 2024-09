Elisa Claps, l'arcivescovo di Potenza prega sulla tomba della ragazza

Questa mattina monsignor Davide Carbonaro, in vista dell'anniversario imminente della morte di Elisa Claps, si è raccolto in preghiera sulla tomba della sedicenne potentina uccisa da Danilo Restivo il 12 settembre del 1993 e i cui resti sono rimasti nascosti nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità per 17 anni. La Curia: "Gesto semplice ma estremamente potente"