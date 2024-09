Morte Davide Rebellin, oggi udienza del processo al camionista

Il camionista tedesco è accusato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga. Nel corso dell’udienza si discuterà delle perizie dell'incidente e vi saranno anche le richieste dell'accusa e delle difese. Potrebbe arrivare anche la sentenza. All’uomo sono stati revocati gli arresti domiciliari a causa di un ictus che l’ha colpito a maggio ascolta articolo

È in programma oggi, 9 settembre, presso il tribunale di Vicenza un’udienza del processo per la morte del ciclista Davide Rebellin, deceduto il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino dopo esser stato investito da un camion. Il tedesco Wolfgang Rieke è accusato di aver investito e ucciso l'ex campione di ciclismo. Saranno discusse le perizie dell'incidente mentre accusa e difesa presenteranno le loro richieste. Non è escluso che possa arrivare anche una sentenza.

Il processo a Wolfgang Riek L’udienza odierna è stata fissata il 24 giugno, dopo che all’imputato Wolfgang Rieke erano stati revocati gli arresti domiciliari a causa delle gravi condizioni di salute in cui versava: a maggio l’uomo era infatti stato colpito da un ictus, ed era ricoverato in un ospedale in Germania. A dicembre del 2023 il giudice per le indagini preliminari di Vicenza aveva respinto la richiesta di patteggiamento a 3 anni e 11 mesi, che era stata presentata dal legale di Wolfgang Riek. L’uomo è accusato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga. leggi anche Grave ictus per camionista che uccise Rebellin: era atteso al processo

La morte di Davide Rebellin Davide Rebellin è stato investito e ucciso il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. Nel corso della sua carriera aveva vinto un’edizione della Amstel Gold Race, una Liegi-Bastogne-Liegi, una tappa dal Giro d’Italia e tre Freccia Vallone. Wolfgang Rieke, il conducente tedesco incriminato per averlo investito e ucciso, si era consegnato alle autorità italiane il 25 agosto 2023. Al Gip Rieke aveva presentato le sue scuse per l'accaduto e aveva ribadito di non essersi accorto della presenza di Rebellin. leggi anche Rebellin, respinto il patteggiamento per il camionista che lo investì