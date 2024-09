Macerata, accoltella genitori e tenta suicidio: gravi padre e figlio

Ivan Zamparini, 23 anni, e suo padre Terenzio, 65enne, sono in prognosi riservata, ma non sarebbero più in pericolo di vita, all'ospedale di Torrette di Ancona. Ieri pomeriggio il giovane, nella casa di famiglia di Gagliole, paese del Maceratese, ha accoltellato i genitori al culmine di una lite e tentato di togliersi la vita, tagliandosi la trachea. La madre, anche lei ferita e ricoverata in ospedale a Camerino, per i medici è fuori pericolo

Sono in condizioni molto gravi Ivan Zamparini, 23 anni, e suo padre Terenzio, 65enne, ricoverati all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dopo che il giovane, ieri pomeriggio, nella casa di famiglia di Gagliole, nel Maceratese, ha accoltellato i genitori al culmine di una lite e tentato di togliersi la vita, tagliandosi la trachea. Il 23enne è piantonato dai carabinieri in ospedale in stato d'arresto per tentato omicidio aggravato dal vincolo di parentela. Si trova in rianimazione come il padre 65enne Terenzio Zamparini. Entrambi sono in prognosi riservata, ma non sarebbero più in pericolo di vita. La madre, Souad Kanane, 59 anni, anche lei ferita e ricoverata in ospedale a Camerino, per i medici è fuori pericolo.