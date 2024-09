Sciopero del trasporto aereo il 7 settembre: orari e voli garantiti

In occasione dell'astensione del 7 settembre, la compagnia aerea Ita Airways ha pubblicato una nota, invitando tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com . Come specificato dalla società, in caso di cancellazione o modifica dell'orario del proprio volo, i viaggiatori potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso di cancellazione o di ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre l'11 settembre.

Le fasce di garanzia

Durante la giornata di contestazioni però, saranno comunque garantite alcune partenze. Come specifica l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), dovrà essere assicurato “l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero”. Garantiti anche i voli schedulati in orari antecedenti l'inizio dell'astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Come si legge in un comunicato di Enac, saranno garantiti “i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero” e i “seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: WMT 6550 Verona (LIPX)-Catania (LICC); VLG 6864 Firenze (LIRQ)-Catania (LICC); VLG 6865 Catania (LICC)-Firenze (LIRQ)”.

Gli altri voli assicurati

Secondo Enac, sarà garantito anche l'arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso. Assicurati anche “i voli intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali”. La società garantisce anche il “trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazione e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili”.