Meteo, l’estate è ormai agli sgoccioli: ecco perchè e cosa aspettarsi

Al Centro resisteranno punte di 33-34°C in città come Firenze, Terni e Roma, mentre al Nord Milano si fermerà a 30 e Torino non supererà i 26 gradi. I temporali a carattere sparso sono dietro l’angolo e sono possibili al Sud e in Sardegna oltre che su Alpi, Appennini e Piemonte, in un contesto che però a poco a poco sarà sempre meno caldo