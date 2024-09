Droga, 15 arresti a Livorno. Dicevano "frutta" per sviare le indagini

Usavano "uva" o "vetro" al posto dei nomi delle droghe per sviare le indagini

L’indagine, denominata “Mexal”, è stata avviata a seguito di una segnalazione della DCSA – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga dopo il sequestro, operato in Francia il 25 maggio 2023, di un pacco proveniente dal Perù contenente 2 kg di mescalina, pacco destinato ad una donna di Rosignano Marittimo (LI). Per seguire le piste investigative sono stati fatti pedinamenti, intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali e le forze dell’ordine italiane hanno collaborato con le polizie francesi, peruviane, spagnole, ceche e tunisine. In base ai numerosi indizi raccolti, è emerso che gli indagati gestivano una fiorente attività di spaccio, con connessioni internazionali, tra le province toscane e La Spezia. Per sviare le intercettazioni, veniva usato un linguaggio criptico come “aperitivo” o “frutta” per indicare genericamente la droga o più specificatamente “uva bianca” per la cocaina, “uva nera” per l’eroina, “plastica” oppure il “vetro” per il metadone. Non mancavano i feedback da parte di compratori e assuntori: per dire che una partita acquistata non aveva soddisfatto le aspettative si diceva “frutta marcia”. Altre indicazioni facevano riferimento all’immagine riportata sui panetti: quando gli indagati parlavano di “gioco” o di “Mario” facevano riferimento ad una partita di hashish su cui era raffigurata l’immagine del noto videogioco Super Mario. Alla fine il volume d’affari raggiunto si aggirava attorno ai 150.000 euro.