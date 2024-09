Introduzione

Entra in vigore da oggi, 1° settembre, la nuova normativa per i seggiolini auto, per garantire maggiore sicurezza ai piccoli passeggeri durante i viaggi in macchina. La nuova norma, ECE R129, stabilisce nuovi standard di classificazione dei seggiolini che, invece di essere catalogati in base al peso, come avveniva nella precedente ECE R44/04, saranno d'ora in poi classificati in base all'altezza dei bambini. Ma che cosa cambia nello specifico? Ecco tutti i dettagli.