Meteo, instabilità in aumento: lunedì temporali al Centro-Nord

Anche al Sud e in Sicilia si assisterà a una diminuzione della pressione atmosferica. La mattinata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, ma nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà, diventando compatta in Campania e Basilicata, e irregolare nelle altre regioni. Sono previsti temporali, in particolare sulle zone montuose e sui settori vicini. I venti saranno deboli e variabili, mentre i mari rimarranno quasi calmi