Ventotene, realizzato murales dedicato al manifesto per l'Europa unita

Il manifesto di Ventotene diventa un murales. Da oggi, 31 agosto, sui muri esterni del municipio dell'isola sarà possibile leggere il testo integrale del manifesto per l'Europa unita grazie alla nuova opera di street art firmata dall'artista napoletano Giovanni Anastasia, in collaborazione con Valeria Iozzi. La creazione è stata realizzata nell'ambito dell'iniziativa “Eu Street Art” della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.