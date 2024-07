Ventotene Film Festival, il meglio del cinema sull'isola pontina

IL PROGRAMMA

Dopo la partenza il 26 luglio con VINICIO MARCHIONI che ha resentato il suo primo libro Tre notti, in una conversazione con il giornalista e critico cinematografico Federico Pontiggia e l’incontro del pubblico con Paolo Virzì e il cast di Un altro ferragosto, che anticipa la proiezione del film, la giornata del 27 luglio a partire dal panel coordinato da Federico Pontiggia: “Manifest-azione d'interesse: dai close-up nazionali al campo lungo europeo, l'Unione fa la forza”, interverranno il regista Radu Mihaileanu, la Presidente Cinecittà SPA e APA Chiara Sbarigia, il produttore di Lucky Red Andrea Occhipinti, l’attrice Ambra Angiolini, Stefano Albertini professore della New York University, la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi, Simone Gattoni produttore di Kavac Film. Durante l’incontro la Presidente Chiara Sbarigia riceverà il Premio Vento d’Europa, sotto l'alto Patrocinio del Parlamento Europeo. Ampio spazio alle proiezioni con il cortometraggio REGINETTA, di Federico Russotto; l’anteprima italiana di “HÉROS DE LA MÉDITERRANÉE: L'EXPÉDITION THALAS” di Thomas Capiten (FRA) finalista del Concorso internazionale “GREEN PATH”. Protagonista della serata il film IO CAPITANO, di Matteo Garrone, candidato agli Academy Awards 2023 nella categoria miglior film internazionale. I protagonisti del film: Seydou Sarr, Moustapha Fall insieme ad Amath Diallo, lo sceneggiatore Massimo Gaudioso e il collaboratore alla sceneggiatura Mamadou Kouassi incontreranno il pubblico prima della proiezione, in questa occasione riceveranno il Premio Open Frontiers. Il 28 luglio la kermesse si apre con una doppia proiezione: il cortometraggio IL BARBIERE COMPLOTTISTA, di Valerio Ferrara e a seguire ABYSS CLEAN UP, di Igor D’India (ITA) finalista del concorso internazionale “GREEN PATH”. La giornata si concluderà con L’OMAGGIO A MARCELLO MASTROIANNI, a 100 anni dalla nascita di uno dei simboli del cinema italiano, con la proiezione di MATRIMONIO ALL’ITALIANA, di Vittorio De Sica, con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Aldo Puglisi, Tecla Scarano. La scelta di questa straordinaria pellicola cade inoltre a 50 anni della scomparsa di Vittorio De Sica. Lunedì 29 luglio si parte con la proiezione del cortometraggio TERRA DEI PADRI, di Francesco Di Gioia. A seguire l’anteprima italiana di THE PLASTIC HIKE, di Carolina Semrau e Augusto Lima (PORTOGALLO), finalista del concorso “GREEN PATH”. La giuria internazionale del concorso presieduta dal regista di fama mondiale Radu Mihaileanu e composta dalla sceneggiatrice Simona Nobile, dalla produttrice e distributrice Mira Staleva e da Stefano Albertini professore della New York University decreterà il film vincitore. Il 30 luglio si apre con “RITRATTO DI CHEF”, una selezione di titoli facenti parte di una serie di 24 lungometraggi di grande successo, ideata e realizzata da Pippo Onorati e dedicata alle storie professionali e umane di grandi Chef. La serata prosegue con l’intervento del regista Alessandro Onorato che introdurrà il suo cortometraggio DERNIÈRE PLAGE. A seguire come ogni anno uno spazio dedicato all’Europa a Ventotene e all’isola di Santo Stefano, per approfondire temi fortemente legati a questi luoghi, un momento arricchito dalla proiezione de LA VOCE DI VENTOTENE, di Stefano Di Polito. Mercoledì 31 luglio spazio a “CORTI D’AUTORE” con UNFITTING, di Giovanna Mezzogiorno. A seguire CLUB ZERO, di Jessica Hausner, nella sezione “REGISTE EUROPEE IN SCENA". Chiude la serata Nerì Marcorè che presenta il suo primo film da regista Zamora, in un incontro con il pubblico moderato dal professor Stefano Albertini. Il 1 agosto Anna Pavignano presenta il suo libro Da domani mi alzo tardi in una conversazione con il professor Stefano Albertini. Per la sezione “CORTI D’AUTORE” la proiezione di WELCOME TO PARADISE, di Leonardo Di Costanzo. A seguire tra i finalisti del concorso “GREEN PATH” l’anteprima italiana di CUBA'S LIFE TASK: COMBATTING CLIMATE CHANGE, di Daniesky Acosta e Hugo Rivalta (GB). Evento conclusivo di questa ricca edizione del Ventotene Film Festival IL TRIBUTO A MASSIMO TROISI, a 30 anni dalla scomparsa del grande attore e regista. La scrittrice e sceneggiatrice Anna Pavignano presenta Laggiú qualcuno mi ama, di Mario Martone, in un incontro con il pubblico moderato dal professore Stefano Albertini. A seguire la proiezione del film.

Il Concorso OPEN FRONTIERS YOUNG, coordinato dal Prof. Luigi Mantuano, aperto ai cortometraggi realizzati da giovani studenti e dedicati ai temi dei diritti umani, dell' integrazione, dell'Europa, della democrazia e della cittadinanza attiva, avrà luogo a fine settembre. Una tre giorni ricca di incontri, panel e proiezioni che includono la visione dei corti finalisti. La giuria composta da studenti selezionati fra le scuole superiori di tutta Italia e presieduta da un professionista del settore audiovisivo decreterà il film vincitore, dando lettura della motivazione. Tra i titoli finalisti: “Legàmi” dell’ISISS Teodosio Rossi, di Priverno; “Midaugust run: storia di una evasione”, di Giulio Tonelli, RUFA (Rome academy of fine arts); “Catene” di Anna Ciccioli, Scuola d'Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”; “Umbilicus” di Nello Correale, IIS "N.Colajanni" di Enna.