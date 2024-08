Catania, carabiniere ferito in sparatoria a Giarre: un arresto

Secondo quanto si è appreso, il fermato sarebbe un 50enne già agli arresti domiciliari per detenzione illegale di armi da fuoco. È stato trovato mentre percorreva a piedi la strada che collega Giarre al comune in cui abita, Linguaglossa

È stato catturato e arrestato dai Carabinieri l'uomo che, ieri sera, ha sparato diversi colpi di arma da fuoco contro una caffetteria di Trepunti, frazione di Giarre (nel Catanese), ferendo di striscio alla testa un brigadiere dell'Arma. Secondo quanto si è appreso si tratterebbe di un 50enne già agli arresti domiciliari per detenzione illegale di armi da fuoco. È stato trovato mentre percorreva a piedi la strada che collega Giarre al comune in cui abita, Linguaglossa.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe sparato al culmine di una lite con il titolare della caffetteria a cui il 50enne avrebbe rivolto un'esplicita minaccia poco prima di allontanarsi. Dopo essere andato via, è tornato e ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, incurante della presenza dei carabinieri già sul posto. Immediata è scattata la caccia all'uomo che ha consentito di rintracciare il colpevole mentre stava facendo rientro a piedi a casa. Il brigadiere in servizio a Giarre è stato immediatamente soccorso e condotto in ospedale. Ha riportato una ferita lieve alla testa e non è in pericolo di vita.