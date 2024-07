Rapina e sparatoria in centro commerciale Roma Est: ladri in fuga

I ladri hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco prima di fuggire: al momento non risultano feriti. Sulla vicenda indaga la polizia

Sparatoria in pieno giorno durante una rapina nella Capitale. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da una banda di ladri alle 10.40 all'interno di una gioielleria nel centro commerciale Roma Est. Immediatamente allertati i carabinieri da alcuni spaventati clienti, ma al momento non ci sarebbero feriti. I due banditi sono fuggiti. Sul posto i poliziotti delle Volanti e i colleghi del commissariato Casilino. Indagini in corso.