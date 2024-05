Roma, rapinano tassista con maschera da clown e coltello: arrestati

Armati di coltello, hanno rapinato un tassista, dopo essere saliti sulla sua vettura con il volto coperto da una maschera da clown. È successo a Roma, in zona Tiburtina, alle 3.30 di notte, quando l'autista si è fermato per prendere una cliente che aveva prenotato la corsa. Insieme alla donna, è salito a bordo un uomo che, dopo aver minacciato il tassista con un coltello da cucina, si è fatto consegnare il portafogli con dentro 50 euro. Poi i due sono fuggiti, ma la polizia ha fermato la loro corsa pochi minuti dopo, arrestandoli per rapina aggravata. Si tratta di due italiani che, al momento del blocco e del trasferimento al commissariato di San Basilio, ancora portavano con loro il coltello usato per il colpo.