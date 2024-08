Firenze, anziano 91enne aggredito nell'androne di casa: è gravissimo

Tornando dal pub dopo aver visto la partita della Fiorentina, l’uomo è stato colpito e derubato da una 25enne di nazionalità romena. Adesso è in cura all’ospedale di Santa Maria Nuova per trauma cranico. L’abitazione della vittima si trova in centro, in una zona che da tempo - lamentano i residenti – versa nel degrado

Torna a casa dopo aver guardato la partita della Fiorentina e viene aggredito e derubato nell’androne del suo palazzo. È successo a Firenze, a un uomo di 91 anni, adesso ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Santa Maria Nuova, dove è in cura per trauma cranico. Denunciata una donna di 25 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora. La sua posizione è adesso al vaglio della Procura del capoluogo toscano.

Anzianio aggredito a Firenze, cosa sappiamo

L’aggressione è avvenuta nella serata di giovedì 29 agosto, in via Maso Finiguerra, nel centro di Firenze. Da tempo i residenti della zona lamentano situazioni di degrado. La stessa donna identificata come la responsabile dell’agguato, si legge in una nota dei carabinieri, è “solita dimorare per strada nei pressi dell'ingresso dell'abitazione dell'anziano”. Avrebbe sottratto il portafoglio alla vittima, per poi utilizzare il suo bancomat poco lontano. L’anziano, nonostante le ferite, è riuscito a raggiungere l’interno di casa e a chiedere aiuto. A denunciare i fatti è poi stato suo figlio, nella giornata di venerdì 30 agosto. A dare la notizia è stato in prima battuta il quotidiano La Nazione, secondo cui nell'androne del palazzo dell'anziano ci sarebbero state due persone (non solo quindi la donna denunciata).