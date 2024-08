Sardegna, vincita da un milione di euro a Valledoria

Il fortunato vincitore di ieri sera non aveva realizzato di aver centrato la combinazione e sarebbe uscito tranquillamente dal bar se il titolare non lo avesse inseguito per dargli la notizia. È la terza volta che il Million Day porta un milionario sull'isola da quando il gioco è stato lanciato nel 2018

Ha giocato 10 euro. Ne ha vinti oltre un milione. La storia arriva da Valledoria, nel nord della Sardegna, dove un fortunato scommettitore (sulla cui identità si mantiene il massimo riserbo) ha giocato pochi euro al Million Day per vincere una cifra a sei zero … e non accorgersene. Il vincitore, infatti, non aveva realizzato di aver centrato la combinazione e sarebbe uscito tranquillamente dal bar se il titolare non lo avesse inseguito per dargli la notizia.