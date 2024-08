Fiumicino, taxi nega corsa a due non vedenti: "Il cane guida no"

Un tassista di 54 anni è stato sanzionato per aver negato una corsa a due persone non vedenti presso l'aeroporto di Fiumicino. Il rifiuto sarebbe avvenuto per via del cane guida della coppia, una donna di 47 anni e un uomo di 39 anni, in evidente difficoltà e con la necessità di un taxi per poter fare rientro a casa. L’episodio, racconta il Corriere della Sera, si è verificato nella serata di mercoledì 28 agosto. I due avevano chiesto al personale dell’aeroporto di accompagnarli nello spazio riservato ai taxi per poter tornare a casa. Ma lì si sono visti rifiutare la corsa da un tassista che non voleva far salire in macchina anche il loro cane guida.



Una sanzione da 2700 euro

La coppia ha così segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno allertato il dipartimento “Mobilità sostenibile e trasporti” di Roma Capitale e, con la collaborazione di personale di AdR, hanno aiutato i due a salire sulla prima auto bianca disponibile. L’uomo è stato fermato intorno alle 21.30 da una pattuglia della Squadra Vetture del GPIT, durante i consueti controlli sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico non di linea presso lo scalo aereo romano. Gli agenti, al termine dei consueti accertamenti, hanno sanzionato il conducente per un importo pari a circa 2 mila e 700 euro. Dell'accaduto è stata inviata segnalazione al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale per ulteriori provvedimenti amministrativi a carico del responsabile.