L'intelligenza artificiale fa paura a sei genitori su dieci, gli studenti la sfruttano per svecchiare la didattica e sperimentare nuove tecniche. Ma, forse, anche per copiare. Per affrontare questa rivoluzione scolastica, MyEdu ha pensato il "kit di sopravvivenza digitale per i genitori"

Il concetto è semplice. L'intelligenza artificiale sarà un'opportunità e non più un pericolo. "Può rivelarsi un ottimo strumento per favorire la personalizzazione dell'apprendimento di ciascun studente", ritiene Francesco Tissoni, professore di Editoria Multimediale e Teorie e tecniche della comunicazione web dell'Università degli Studi di Milano. Per aiutare i genitori a cambiare paradigma, MyEdu ha progettato un percorso - per l'appunto, online - di 10 lezioni che prenderanno il via dal prossimo 24 settembre.

Scuola alla portata di tutti

Le lezioni saranno dieci e tutte gratuite. I temi vari: AI per l'apprendimento personalizzato, navigazione sicura su internet, social media e sicurezza online, etc. "Abbiamo riscontrato una prevedibile diffidenza dei genitori nei confronti dell'intelligenza artificiale applicata all'apprendimento - commenta la presidente di MyEdu, Laura Fumagalli - Per questo ci è sembrato utile mettere a disposizione dei genitori un calendario di appuntamenti formativi". L'obiettivo è semplice e in linea con una scuola pubblica e aperta: corsi gratuiti, professionisti in cattedra e dialogo proficuo tra docenti, studenti e famiglie. Con queste premesse, l'Intelligenza artificiale non potrà più spaventare. Né potrà essere ridotta a una mano digitale per non tradurre versioni o risolvere equazioni.