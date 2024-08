È tornano Caronte con il suo caldo africano che farà registrare picchi di 36°C ad oltranza sulla Capitale. Ma il meteorologo de iLMeteo.it, Lorenzo Tedici ci tiene a precisare che in molte zone del Paese “non se n’è mai andato”. L’anticiclone è arrivato in Italia il 15 Luglio e, da quel giorno, il caldo appiccicoso, afoso ha segnato l’estate 2024 come da record.