Bayesian, continuano indagini. Passeggeri superstiti lasciano Sicilia

Continuano le indagini per ricostruire cos’è accaduto al Bayesian, la barca a vela di lusso affondata lunedì 19 agosto a mezzo miglio da Porticello (Palermo). A bordo del veliero c’erano 22 persone tra passeggeri ed equipaggio: 15 sono sopravvissute, sette sono morte. Le operazioni per recuperare i corpi delle vittime si sono concluse venerdì, quando è stata riportata in superficie l’ultima dispersa: la 18enne Hannah Lynch, figlia del tycoon Mike e anche lui deceduto. Il magnate è il marito di Angela Barcares, ufficialmente proprietaria del Bayesian, che si è salvata. Barcares e gli altri cinque passeggeri superstiti sono tornati a Londra, mentre rimangono in Sicilia i nove membri dell’equipaggio. E ora i riflettori sono puntati sull’inchiesta della procura di Termini Imerese.

L’inchiesta Sabato i pm di Termini Imerese, in una conferenza stampa, hanno raccontato quelli che finora sono i dati di fatto sull'affondamento del veliero di lusso, anche in base a ciò che hanno visto i sommozzatori dei vigili del fuoco a 50 metri di profondità e alle testimonianze dei sopravvissuti. Da quanto è emerso, mentre il Bayesian già imbarcava acqua ed era inclinato verso il fondo marino da poppa, prima di adagiarsi su un lato, le vittime che dormivano e non sono riuscite a raggiungere il ponte e gettarsi in mare hanno cercato in tutti i modi di sopravvivere: in cinque sono state trovate nella stessa cabina del lato sinistro, dove probabilmente cercavano bolle d'aria per respirare. Un'altra vittima è stata trovata in un altro locale sempre del lato sinistro. Solo lo chef di bordo Recaldo Thomas è stato trovato senza vita in mare. vedi anche Bayesian, procuratore: "Indagine per omicidio e naufragio colposo"

“Evento repentino e improvviso” Il veliero, è stato spiegato ancora in conferenza stampa, è stato "investito da un downburst", un fenomeno meteorologico con le forti raffiche di vento che escono dal temporale e possono raggiungere velocità anche superiori ai 100 km orari, che ha fatto colare a picco la barca di lusso. "Si è trattato di un evento repentino e improvviso", ha detto il pm Raffaele Cammarano, che coordina le indagini sul naufragio. Il procuratore Ambrogio Cartosio ha fatto il punto sulle indagini. "Abbiamo aperto un fascicolo a carico di ignoti - ha detto - con l'ipotesi d'accusa di naufragio colposo e omicidio colposo. Potrebbe anche essere possibile che iscriviamo nel registro gli eventuali indagati prima del recupero del veliero". Per il procuratore, che nei prossimi giorni farà eseguire le autopsie, è "verosimile che siano stati commessi reati di omicidio colposo e naufragio colposo. Bisogna stabilire a chi sono ascrivibili questi reati. Stiamo studiando e valutando chi ha responsabilità di quanto successo. Se il comandante, se l'intero equipaggio o i costruttori". Il pm Cammarano ha spiegato che gli "inquirenti non hanno certezza che ci sia una scatola nera". I pm puntano la loro attenzione sul fatto che tutto l'equipaggio, tranne il cuoco, si è salvato perché evidentemente le persone avevano lasciato le loro cabine. "In questa prima fase - è stato detto - si era puntato sulla ricerca. Dobbiamo attendere il recupero del veliero. Non possiamo confermare se c'erano i portelloni aperti. Non vi saranno dichiarazioni su quello che al momento hanno visto i sommozzatori. Possono essere informazioni che devono essere confermate da una seconda verifica". vedi anche Bayesian, per recupero del veliero potrebbero volerci mesi: le tappe

I sopravvissuti Il procuratore Cartosio ha precisato che “l'equipaggio non deve restare in Sicilia, non c'è alcun obbligo di legge", ma i componenti devono dare la disponibilità per essere riascoltati. Solo il comandante della Bayesian, il neozelandese James Cutfield, non potrà per il momento lasciare la regione per essere nuovamente interrogato, probabilmente in tempi brevi. I nove membri dell’equipaggio sopravvissuti, comunque, per il momento rimangono ospiti dell'hotel Domina Zagarella a Santa Flavia (Palermo). Si tratta di James Cutfield, il capitano, (Nuova Zelanda); Tijs Koopmans, ufficiale capo, (Olanda); Tim Parker Eaton, ufficiale ingegnere (Regno Unito); Htun Myint Kyaw, nostromo (Birmania); Matthew Griffiths, marinaio (Regno Unito); Leo Eppel, marinaio (Spagna); Sasha Murray, capo hostess (Irlanda); Katja Chichen, hostess junior (Germania); Leah Randall, terza hostess di bordo (Sud Africa). L'unica vittima dell'equipaggio è stata il cuoco Thomas Recaldo (Antigua). Hanno lasciato l’albergo, e secondo indiscrezioni sono partiti nel pomeriggio di sabato a bordo di un jet privato diretti a Londra, i sei passeggeri sopravvissuti: Angela Barcares, moglie del tycoon Mike Lynch e madre di Hannah; James Emsilie, 35 anni, con la moglie Charlotte Golunski, anche lei di 35 anni, e la loro figlia Sophia di un anno; Ayla Ronald, 36 anni, di nazionalità inglese; Matthew Fletcher, 41 anni, anche lui inglese. I sei passeggeri morti nel naufragio sono l’imprenditore britannico Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e la moglie Anne Elizabeth, l'avvocato Chris Morvillo e sua moglie Nada. vedi anche Bayesian, dall’ipotesi errore umano all’affondamento: i punti oscuri