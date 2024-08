Migranti, in cinque sbarchi arrivate a Lampedusa 301 persone

Nel giro di poche ore sull’isola sono arrivati oltre 300 migranti, salvati in cinque differenti operazioni. Tra di loro, anche una giovane donna etiope che ha partorito sull’imbarcazione su cui si trovava: mamma e figlia sono in buone condizioni. Intanto, per la nuova missione di monitoraggio, ricerca e soccorso della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, organizzata con la Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana, è arrivata la benedizione del Papa ascolta articolo

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa: nel giro di poche ore ce ne sono stati cinque e le persone arrivate sull’isola sono in totale 301. Intanto, con la benedizione di Papa Francesco, è partita dal porto di Trapani la nuova missione di monitoraggio, ricerca e soccorso della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, organizzata con la Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana.

Gli sbarchi a Lampedusa L’ultimo sbarco a Lampedusa ha riguardato 125 migranti, tra cui 4 donne e 5 minori: si tratta di bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, pakistani e siriani. Il gruppo ha detto di essere salpato da Sabratah, in Libia, dopo aver pagato da 5.500 a 7mila euro. La guardia di finanza ha anche agganciato un gommone bianco con a bordo 36 persone, tra cui 2 donne e 1 minore: sono siriani, sudanesi e pakistani, partiti anche loro dalla Libia. Poco prima, sempre al largo di Lampedusa, c’è stato il soccorso di un barcone di 10 metri a opera di una motovedetta di Frontex: sono stati soccorsi 66 migranti, tra cui 2 minori. Si tratta di bengalesi, egiziani, nigeriani e siriani. Subito dopo lo sbarco, un uomo è stato portato al poliambulatorio dell'isola. Secondo quanto emerge, ha problemi respiratori dovuti all'inalazione di idrocarburi. Il gruppo, stando a quanto riferito, è salpato da Zawiya, in Libia, con un barcone di 10 metri dopo aver pagato fino 7.500 euro per la traversata. vedi anche Barcone di migranti si rovescia nel fiume Drina: 11 morti

Gli altri sbarchi Era partita sempre dalla Libia, ma da Zuwara, un’altra imbarcazione in vetroresina di 10 metri soccorsa dai militari della guardia di finanza al largo della maggiore delle isole Pelagie. All’alba, sul natante, una giovane etiope ha partorito. Subito dopo lo sbarco al molo Favarolo, a Lampedusa, la donna e la neonata sono state portate al poliambulatorio dell'isola per i controlli. Entrambe sono in buone condizioni di salute. Accanto alla mamma e alla bimba, anche una sorellina più grande. A bordo dell’imbarcazione c’erano 47 persone, fra cui 2 donne: si tratta di bengalesi, egiziani, pakistani, siriani ed etiopi, che hanno riferito d'aver pagato 5mila euro per la traversata. Sull'isolotto di Lampione, poi, dagli stessi militari delle Fiamme gialle sono stati rintracciati 27 tunisini, fra cui 3 minori. Il gruppetto è arrivato con un gommone di 6 metri. "Ci ha accompagnati un peschereccio, ci hanno messi su un gommone e indicato la direzione da seguire per arrivare a Lampione", hanno raccontato i migranti. vedi anche Migranti, Oim: oltre mille morti e dispersi nel Mediterraneo centrale

La missione della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans Intanto, è partita ieri sera dal porto di Trapani la nuova missione di monitoraggio, ricerca e soccorso della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. Si tratta della diciottesima dall'ottobre 2018 per l'unica nave della flotta civile battente bandiera italiana. "Tuttavia questa è una missione di particolare rilevanza: per la prima volta la nave è accompagnata lungo la sua rotta da una barca a vela di supporto organizzata dalla fondazione Migrantes della Chiesa cattolica italiana, con funzioni di osservazione e documentazione, informazione e testimonianza", spiega una nota dell'associazione di promozione sociale. "Poche ore dopo la partenza, la missione ha ricevuto uno straordinario messaggio autografo di 'buon vento'. Papa Francesco, per tramite di don Mattia Ferrari, ha scritto infatti agli equipaggi: 'Vi auguro il meglio e invio la mia benedizione all'equipaggio di Mediterranea Saving Humans e a Migrantes. Prego per voi. Grazie tante per la vostra testimonianza. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Fraternamente, Francesco”. Le due imbarcazioni raggiungono oggi l'area di operazioni Sar a sud di Lampedusa. vedi anche L'odissea dei migranti dopo i soccorsi e la denuncia delle Ong