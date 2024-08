"Sia davanti a casa mia che in negozio - racconta - abbiamo trovato un biglietto molto inquietante. Sono esterrefatta per la cattiveria della gente. Ad ogni modo - conclude - sono andata immediatamente a fare una denuncia dai carabinieri"

"Ucciderò la vostra miss". È la frase scritta su due biglietti lasciati a Santa Croce di Magliano (Campobasso). A finire nel mirino è Martina Di Stefano, Miss Molise in carica. Il padre della ragazza ha rinvenuto sul cruscotto dell'auto il biglietto minatorio mentre un altro foglietto, con contenuto e calligrafia identici, è stato ritrovato anche davanti all'abitazione del datore di lavoro di Martina. La miss Molise in carica ha presentato denuncia ai carabinieri. Solidarietà alla giovane, oltre che dallo staff locale di Miss Italia, è arrivata anche da Patrizia Mirigliani, responsabile nazionale del concorso.

Le parole di Di Stefano



"Fatevi una vita e non pensate a me". Così Miss Molise in carica Martina Di Stefano, commenta su Instagram le minacce di morte ricevute. "Sia davanti a casa mia che in negozio - racconta - abbiamo trovato un biglietto molto inquietante. Sono esterrefatta per la cattiveria della gente. Ad ogni modo - conclude - sono andata immediatamente a fare una denuncia dai carabinieri".