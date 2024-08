Imprenditore Danilo Coppola estradato in Italia: deve scontare 7 anni

L'imprenditore romano Danilo Coppola, condannato nel 2022 a sette anni di carcere, è stato estradato in Italia ed è salito questa mattina su un volo partito da Abu Dhabi. L'immobiliarista era stato condannato due anni fa su mandato d'arresto internazionale emesso dall'ufficio esecuzione della procura di Milano per scontare un residuo di pena di 6 anni, 5 mesi e 12 giorni della condanna definitiva a 7 anni per il fallimento del Gruppo Immobiliare 2004 e delle società Mib Prima e Porta Vittoria.

La soddisfazione di Nordio

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso soddisfazione per la decisione presa dalle competenti autorità giudiziarie e governative degli Emirati Arabi Uniti. "Vorrei esprimere la mia gratitudine al ministro Al Nuaimi. Questo sviluppo positivo nella cooperazione giudiziaria con gli Emirati Arabi Uniti dimostra che per noi non può esservi nessuna impunità per chi commette crimini in Italia e cerca rifugio all'estero", ha sottolineato il ministro.