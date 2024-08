Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Ferragosto all’insegna del maltempo in varie città d’Italia (FOTO) dove si sono registrate forti piogge, grandine e violente raffiche di vento. È stata un'improvvisa un’esplosione, invece, a rovinare il pranzo del 15 agosto ad alcuni turisti. Bilancio: 5 feriti.

L'Oms ha dichiarato un'emergenza sanitaria globale in riferimento all’aumento dei casi di vaiolo delle scimmie. L’Agenzia svedese per la sanità pubblica ha registrato il primo caso al di fuori dell'Africa della variante più pericolosa della malattia.

A Roma è allarme blue punisher. Mentre in India l’atmosfera si fa calda con i medici degli ospedali pubblici di tutto il Paese hanno proclamato uno sciopero a tempo indeterminato per manifestare contro un evento molto grave avvenuto negli scorsi giorni. Intanto, mentre la corsa alle presidenziali americane si fa sempre più serrata, in un altro paese c’è chi fa un passo indietro annunciando la sua non candidatura alle prossime elezioni.

Concluse le Olimpiadi di Parigi (LO SPECIALE) si fa la conta delle medaglie (e non solo), mettendo in fila gli atleti più premiati e quelli che hanno guadagnato di più. Fino a 270mila euro per gli azzurri.

Tempo di vacanze e una nota compagnia aerea low cost lancia una membership che permette di volare senza limiti su un periodo di 12 mesi per “soli” 599 euro.

Infine, il gossip. Una nota popstar americana ha deciso di festeggiare il compleanno in Italia, nella villa di D&G a Portofino.

