Caso di Dengue nell'Aretino, disposta la disinfestazione

Caso confermato di febbre Dengue nell’Aretino. Il caso è stato riscontrato in località Campaccio, nel comune di Cortona: sii tratta di una persona rientrata da un viaggio in un paese tropicale. Il sindaco di Cortona Luciano Meoni, su segnalazione della Asl, ha emesso un'ordinanza al fine di effettuare gli interventi necessari a ridurre la presenza di zanzare, come previsto dal piano di sorveglianza delle arbovirosi di Ministero della Salute e Regione Toscana. Gli interventi di disinfestazione saranno effettuati nei pressi del luogo dove la persona ha soggiornato prima del ricovero in ospedale.

Ordinata la disinfestazione Le attività di disinfestazione riguarderanno aree pubbliche e private, caditoie stradali, pozzetti, aree verdi anche se di pertinenza delle abitazioni e più in generale, in ogni luogo in cui possano insediarsi focolai larvali. La disinfestazione è programmata per la notte del 16 agosto, tra le ore 3 e le ore 5 per poi ripartire dalle 8 fino alla fine della mattinata di venerdì 16 agosto. Durante le operazioni di disinfestazione i residenti delle zone interessate dovranno seguire alcune importanti accortezze. L’Asl raccomanda di tenere serrate finestre e porte, sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio d'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Poi ancora accogliere la verdura e la frutta degli orti e dei propri fondi o proteggerla con teli di plastica, rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, nonché di lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso. E infine procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento. leggi anche Dengue in Brasile, l'epidemia ha registrato oltre 4 milioni di casi

Cos’è la Dengue La febbre Dengue è una malattia tipica delle aree tropicali ed è trasmessa dalla puntura di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. La malattia, di origine virale, è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4). Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. leggi anche Dengue, vaccino efficace al 50% e sicuro: i dati della meta-analisi