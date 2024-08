Grecia, incidente con la moto: ragazza 19enne morta in vacanza a Rodi

Il tragico incidente si è verificato ieri sull'isola di Rodi, dove la 19enne Nicole Lorefice, in vacanza insieme al fidanzato e ad alcuni amici, ha perso la vita in uno scontro con un autobus. Nonostante i soccorsi, è deceduta poco dopo in ospedale

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sull'isola greca di Rodi, dove una giovane italiana ha perso la vita. Si tratta di Nicole Lorefice, 19enne, originaria di Vittoria, in provincia di Ragusa. La giovane si trovava in vacanza sull'isola del Mar Egeo insieme al fidanzato e ad alcuni amici. Era in sella a una moto che si è scontrata con un autobus. Soccorsa, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. È deceduta poco dopo in ospedale. Anche il fidanzato è rimasto ferito nell'incidente, ma non in modo grave.

Incerti i tempi per il rimpatrio della salma



I familiari della vittima sono già partiti per Rodi, ma non è ancora chiaro quando sarà possibile procedere al rimpatrio della salma e alla celebrazione dei funerali. Lorefice, partita per Rodi il 12 agosto, lavorava come estetista, una professione per cui aveva studiato e che esercitava in un centro estetico.



Il dolore degli amici

La notizia della sua tragica scomparsa ha suscitato profonda commozione tra amici e conoscenti. "Ho questo ricordo con la dolce Nicole Lorefice. Non esistono parole, inconcepibile. Riposa in pace piccolo angioletto”, ha scritto un’amica sui social condividendo una foto che le ritrae insieme, sorridenti, mentre mostrano il diploma di estetista. Un’altra amica si dice "sconvolta, notizie che mai si dovrebbero apprendere; mi metto nei panni dei tuoi genitori e solo a provare a immaginare mi sanguina il cuore, non è accettabile la morte mai, soprattutto quella di una giovane vita. Nicole, ho avuto la fortuna di conoscerti apprezzando la tua immensa dolcezza, mi dispiace davvero tanto”. Ricordi affettuosi arrivano anche da chi ha condiviso con Nicole momenti al catechismo e in famiglia: “Non ci sono parole, riposa in pace piccolo angelo”.

